Самарский врач рассказал о факторах риска и причинах развития рака печени

Повреждение ДНК рассматривается как ведущее звено развития рака печени. Фото: минздрав Самарской области

Врач самарского онкологического диспансера Алексей Козлов рассказал о причинах развития рака печени. Самой распространенной является алкоголь.

К факторам риска алкогольного поражения печени относят общее и абдоминальное ожирение, сахарный диабет, гиперлипидемию, инсулинорезистентность, метаболический синдром, вирусные гепатиты (в основном В и С).

По словам специалиста, рак печени занимает 6-е место в мире среди злокачественных новообразований. Усиление процессов окисления при метаболизме алкоголя ведет к повреждению структуры белков и ДНК-клеток. Повреждение ДНК рассматривается как ведущее звено развития рака печени.

— Развитие рака печени при употреблении алкоголя обусловлено как прямым эффектом его метаболитов, так и через развитие цирроза печени. Есть связь с прямым воздействием алкоголя и с нарушениями иммунных реакций и защитных процессов организма, — отметил врач-онколог.

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