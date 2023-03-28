Отраслевой турнир по быстрым шахматам состоялся в Тольятти

В мероприятии приняли участие более 30 спортсменов-любителей / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти состоялся VI турнир по быстрым шахматам среди работников химических предприятий региона. Он прошел в школе № 4 «Шахматы» по инициативе профсоюза ТОАЗа.

В мероприятии приняли участие более 30 спортсменов-любителей из четырех местных предприятий. Соревнования длились четыре часа. За это время было проведено 85 партий. Первое место занял оператор ДПУ цеха по производству аммиака 01А Тольяттиазота Антон Немов. Второе и третье – Андрей Бедняков из «Кристы» и Владимир Фурман из «Азотреммаша». Всем вручили подарки и денежные призы от областной организации Росхимпрофсоюз.

– Мы стремимся расширять круг участников-шахматистов, привнося новшества в формат проведения мероприятия. Если в 2022 году мы приглашали коллег из Татарстана и провели турнир на уровне Поволжского региона, то в этом – включили детей сотрудников. Тем самым мы превратили шахматный турнир в семейный спортивный праздник, – рассказал председатель первичной профсоюзной организации предприятия по производству аммиака и карбамида Дмитрий Назин.

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