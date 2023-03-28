Самарец показал, что происходит на строительной площадке на улице Полевой

Работы на объекте продолжаются. Фото: скриншот видео

В Самаре продолжается работа по возведению новой станции метро «Театральная». Городской блогер показал, что происходит на строительной площадке метро на улице Полевой.

Судя по опубликованным кадрам, работники разрыли глубокий котлован. На место пригнали спецтехнику. В начале марта в администрации сообщили, что котлован в районе улице Полевой и Ново-Садовой готов на 85%. Из-за работ вводили ограничение движения на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской, которое будет действовать до 1 сентября 2023 года.

Также работники продолжают строительство стартового котлована. Подрядчики подготавливали конструкции, которые облегчат тоннелепроходческому комплексу.

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