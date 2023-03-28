Для уменьшения этой проблемы могут помочь некоторые меры. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов рассказал о борьбе с пробками. По его мнению, в городе реально улучшить пропускную способность дорог.

— Ряд моментов вызывают нашу заботу и требуют немедленного реагирования. В том числе характерная для всех городов-миллионников ситуация с пробками, Самара не исключение. Таких пробок быть не должно, — отметил Игорь Иванов, выступая перед депутатами Губдумы с отчетом о работе самарской полиции.

Для уменьшения этой проблемы могут помочь некоторые меры. По словам начальника областного ГУ МВД, улучшат пропускную способность «умные» светофоры, четкое разграничение дорожных потоков и работа ГИБДД.

Последнее связано с тем, что люди длительное время ждут прибытия нарядов ДПС в случаях ДТП, а это тоже провоцирует пробки. По словам Игоря Иванова, есть еще куда стремиться.

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