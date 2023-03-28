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НовостиОбщество28 марта 2023 11:50

Мужчина в халате и с топором в руках разгромил магазин в Самарской области

Местные жители сообщают, что горожанин крушил все, до чего мог дотянуться
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Происшествие попало на камеру

Происшествие попало на камеру

Фото: скриншот с видео

В Чапаевске понедельник 27 марта 2023 года оказался действительно тяжелым днем. Один из местных жителей пришел в магазин, вооружившись топором и начал громить все вокруг. Информацию о происшествии сообщили горожане.

По информации очевидцев, нападению агрессивного посетителя подвергся магазин «Пятерочка» в микрорайоне Берсол. Мужчина пришел в торговую точку в домашнем халате, босиком, а в руках держал топор. Войдя в помещение, он начал свое представление.

Покупатели сняли происходящее на камеру и выложили в сеть. На записях видно, что горожанин начал громить торговую точку: швырял товары, разбил несколько бутылок. От буйства также пострадала одна из вывесок. В какой-то момент один из посетителей не выдержал и ринулся успокаивать неадекватного посетителя.

Что стало причиной странного поведения мужчины - остается загадкой. Известно, что вскоре его задержали полицейские.

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