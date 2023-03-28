В Самарской области провели тренинг «Движение первых»

В регионе прошел тренинг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области провели первый тренинг «Движение первых». Выездной семинар состоялся с 24 по 26 марта 2023 года.

По информации пресс-службы правительства региона, участниками тренинга стали педагоги, студенты и кандидаты на должность советников директора по воспитанию. Участники смогли пройти образовательную программу. В течение трех дней участники разобрали различные практические кейсы по организации работы отделений.

Также главной задачей стало обсуждение ключевых направлений развития РДДМ в регионе. Участники также смогли изучить основы тайм-менеджмента.

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