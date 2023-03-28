Самарский журналист Ян Налимов высказался о риске вытеснения человека из профессий нейросетью

Есть мнение, что развитие ИИ может нанести вред человеку Фото: Shutterstock

Самарский журналист Ян Налимов высказался о развитии нейросети и как это может повлиять на жизнь людей. Поводом стала презентация четвертого поколения чат-бота ChatGPT от компании OpenAI.

По словам журналиста, зарубежные исследователи спросили у чат-бота, какие профессии может заменить искусственный интеллект. В список вошли: переводчик, специалист по вводу данных, корректор, юрист, бухгалтер, копирайтер. Также рискуют остаться без работы IT-специалисты, веб-дизайнеры, математики, писатели, журналисты-репортеры и др.

А вот люди, которые занимаются физическим трудом – плотники, маляры, повара, сотрудники автосервиса, парикмахеры – пока могут не переживать.

– Однако это пока. Пока не появится робот с искусственным интеллектом, который сможет выполнять эти виды работ. И все это не так далеко, как кажется. Сейчас все процессы пошли намного быстрее. Лет через пять, я думаю, уже многое изменится, – высказал мнение на своей странице в соцсети Ян Налимов.

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