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НовостиОбщество28 марта 2023 12:14

Самарский журналист Ян Налимов высказался о риске вытеснения человека из профессий нейросетью

Первыми рабочие места могут потерять люди интеллектуального труда
Анастасия ФИЛАТОВА
Есть мнение, что развитие ИИ может нанести вред человеку

Есть мнение, что развитие ИИ может нанести вред человеку

Фото: Shutterstock

Самарский журналист Ян Налимов высказался о развитии нейросети и как это может повлиять на жизнь людей. Поводом стала презентация четвертого поколения чат-бота ChatGPT от компании OpenAI.

По словам журналиста, зарубежные исследователи спросили у чат-бота, какие профессии может заменить искусственный интеллект. В список вошли: переводчик, специалист по вводу данных, корректор, юрист, бухгалтер, копирайтер. Также рискуют остаться без работы IT-специалисты, веб-дизайнеры, математики, писатели, журналисты-репортеры и др.

А вот люди, которые занимаются физическим трудом – плотники, маляры, повара, сотрудники автосервиса, парикмахеры – пока могут не переживать.

– Однако это пока. Пока не появится робот с искусственным интеллектом, который сможет выполнять эти виды работ. И все это не так далеко, как кажется. Сейчас все процессы пошли намного быстрее. Лет через пять, я думаю, уже многое изменится, – высказал мнение на своей странице в соцсети Ян Налимов.

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