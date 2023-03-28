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НовостиПроисшествия28 марта 2023 13:06

Пожар в трехэтажном доме произошел на ул. Степана Разина в Самаре 28 марта 2023

На месте работают сотрудники МЧС
Анастасия ФИЛАТОВА
Пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания

Пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Днем во вторник, 28 марта 2023 года, на улице Степана Разина, 88 в Самаре произошло ЧП. Там загорелся трехэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:01. По прибытии установлено, что происходит горение на втором и третьем этаже здания. Это отселенный дом. Площадь пожара составляет 80 кв. м, - отметили в оперативном ведомстве.

На месте происшествия работают 27 человек и 6 единиц техники. Пожарные сейчас делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня на соседние здания. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

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