Пожар в трехэтажном доме произошел на ул. Степана Разина в Самаре 28 марта 2023

Пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Днем во вторник, 28 марта 2023 года, на улице Степана Разина, 88 в Самаре произошло ЧП. Там загорелся трехэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:01. По прибытии установлено, что происходит горение на втором и третьем этаже здания. Это отселенный дом. Площадь пожара составляет 80 кв. м, - отметили в оперативном ведомстве.

На месте происшествия работают 27 человек и 6 единиц техники. Пожарные сейчас делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня на соседние здания. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

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