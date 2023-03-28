В Самарской области инспекторы проверяют законность тонировки

Инспекторы проводят направленные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области сотрудники дорожной полиции вновь проводят направленные мероприятия. Правоохранители проверяют законность тонировки.

По информации ГИБДД Самарской области, инспекторы проверяют требования технического регламента. Особое внимание направлено на транспорт с тонировкой лобового и передних боковых стекол. Полицейские рекомендуют привести стекла в нормативное состояние.

Инспекторы отмечают, что тонировка ухудшает обзор водителю, особенно в условиях недостаточной видимости и неблагоприятной погодных условиях.

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