В Самарской области школьники смогут поучаствовать в олимпиаде по финансовой грамотности

Ребята смогут принять участие в олимпиаде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьники Самарской области смогут принять участие в онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству. Олимпиада поможет дать ответы на самые важные вопросы.

Олимпиада пройдет на образовательной платформе Учи.ру для учеников с 1 по 9 классы. Интерес к мероприятию растет с каждым годом. В 2021 году в олимпиаде принимали участие более 800 тысяч человек, а в 2022 году – более 1,6 млн. Впервые в олимпиаду включили заданиях по страхованию и по достижению финансовых целей. Помимо этого, ребятам предложат временно стать предпринимателями: открыть виртуальное предприятие и закупить для него оборудования. По итогам каждого этапа участникам предложат наиболее эффективное решение.

Чтобы принять участие в олимпиаде, школьники смогут зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру. Олимпиада пройдет 31 марта.

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