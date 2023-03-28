Президент России оценил темпы строительства жилья в Самарской области

В 2022 году в Самарской области ввели почти 1900 тысяч кв. м жилья Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 28 марта 2023 года, президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В числе вопросов, которые они обсудили, были темы строительства жилья, расселение аварийного фонда, восстановление прав обманутых дольщиков и выделение квартир детям-сиротам.

Дмитрий Азаров рассказал о колоссальных изменениях в регионе. Этого удалось добиться благодаря прямой поддержке главы государства и федерального правительства. К примеру, в 2022 году в Самарской области превысили плановые показатели, согласованные с федеральными властями, - ввели почти 1900 тысяч кв. м жилья.

– Стройка хорошо идет, – обратил внимание Владимир Путин.

Губернатор рассказал и о темпах переселения людей из аварийного жилья. В планах – 24 294 человека, 385 тысяч кв. м жилья.

- По состоянию на 1 января 2023 года, мы переселили 11 294 человека. 187 тысяч кв. м. аварийного жилья высвободили. Это с опережением плана – где-то 113%. У нас есть полная уверенность, что до конца 2024 года мы полностью с задачей справимся. Постараемся сделать это даже чуть пораньше, - отметил Дмитрий Азаров.

Активно в регионе решается и проблема обманутых дольщиков: уже введены 95 проблемных объектов, осталось 11. План на 2023 год – восстановление прав 1 781 человека. Губернатор выразил уверенность, что регион справится с поставленной задачей.

Доложил Дмитрий Азаров президенту и о выделении жилья детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. С 2018-го по 2021 год в новые квартиры переехали 2 706 человек, в 2022-м – еще 950. В планах на этот год – предоставление жилья не менее 600 детям-сиротам.

Отметим, в Самарской области строят не только новое жилье, но и детские сады, школы, спортобъекты. За 2019-2022 годы в регионе привели в порядок 649 общественных и 1292 дворовые территории. В 2023-м благоустроят 273 двора и более 140 общественных пространств. К примеру, в Тольятти появилась новая набережная с фонтаном длиной 700 метров. Дмитрий Азаров выразил надежду, что глава государства сможет лично увидеть эту локацию, которая заметно преобразила облик города.

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