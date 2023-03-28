В Самаре пациентов скорой помощи продолжит перевозить частная компания

ООО «РТ-Социальная сфера» будет оказывать услуги по перевозке пациентов скорой помощи до 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выбрали подрядчика, который займется оказанием услуг по перевозке пациентов скорой помощи. Эту работу продолжит выполнять частник – ООО «РТ-Социальная сфера». Его признали победителем электронного аукциона. Информация размещена на сайте госзакупок.

Компания должна будет оказывать услуги с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2026 года. В перевозке пациентов будет задействован 61 автомобиль скорой помощи класса В. В общей сложности нужно будет отработать 1 604 544 машино-часов. Подавать автомобили необходимо будет по адресам: ул. Больничная, 2; ул. Елизарова, 62а; ул. Гагарина, 73; ул. Калинина 33; ул. Димитрова, 105 (Тополей, 2); ул. Фрунзе, 112; ул. Грозненская, 4; ул. Крайняя, 17 (п. Управленческий). Стоимость контракта – 1,44 млрд рублей.

Напомним, Самарская городская станция скорой помощи перешла на аутсорсинг в 2020 году. Тогда контракт стоимостью около 1 млрд рублей заключили с компанией «РТ-Скорая помощь». Он был рассчитан на три года.

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