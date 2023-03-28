Губернатор Самарской области обсудил с Президентом развитие транспортной инфраструктуры в регионе

Глава региона обсудил с Президентом развитие инфраструктуры. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ходе встречи рассмотрели вопросы развития транспортный инфраструктуры региона и реализацию проектов, имеющих значение для губернии и страны.

Дмитрий Азаров доложил Главе государства и темпах строительства трассы и моста через Волгу «Европа – Западный Китай». Проект считают самым крупным в стране по принципу государственно-частного партнерства. Инициатором реализации проекта является Самарская область. Благодаря строительству, появятся новые логистические цепочки с Китаем и другими государствами. На данный момент готовность Климовского моста и трассы «Обход Тольятти» составляет более 75%.

Еще одним важным проектом инфраструктуры стала новая станция метро «Театральная». Строительство стало возможным после получения регионом инфраструктурного кредита почти в 10,4 млрд рублей. Также Дмитрий Азаров сообщил Владимиру Путину об итогах развития дорожной транспортной сети в прошлом году. Более 712 км дорог привели в порядок.

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