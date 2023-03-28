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НовостиОбщество28 марта 2023 15:06

Сервис снятия наличных доступен во всех магазинах сети «Пятерочка» и «Перекресток»

За 11 месяцев покупатели сняли деньги 825 тысяч раз
Елена ЧЕЧЕНИНА
Наличные можно снять в супермаркете после покупки. Фото: https://ru.freepik.com/author/pressfoto.

Наличные можно снять в супермаркете после покупки. Фото: https://ru.freepik.com/author/pressfoto.

Сбер и X5 Group продолжают развивать сервис снятия наличных на кассах магазинов. Теперь он работает во всех торговых объектах сетей «Пятёрочка» и «Перекресток» в различных регионах страны. С марта 2022 года, когда стартовало тиражирование сервиса, по февраль текущего года покупатели запросили наличные 825 тысяч раз в общем объеме 3,4 млрд рублей, что говорит о высокой востребованности услуги.

Чтобы снять нужную сумму, покупателю нужно сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна ста рублям и не должна превышать 5000 рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой выдаст покупателю наличные.