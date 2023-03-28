Названо лучшее брокерское приложение в России по версии НАУФОР

В 2022 году в приложении появилось много новшеств. Фото: https://ru.freepik.com/author/pressfoto.

Подведены итоги конкурса «Элита фондового рынка 2022», который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). В номинации «Лучший брокерский онлайн-сервис» победило брокерское приложение Мои инвестиции банка ВТБ.

В 2022 году приложение было усовершенствовано: появилась возможность открывать брокерский счет через портал Госуслуr, пополнять его с помощью СБП и через карты любого банка без комиссии. Кроме того, в приложении стали доступны инструменты, которые позволяют пользователям адаптировать инвестиционную стратегию под индивидуальные запросы, включая расширенный фильтр для создания подборок акций и облигаций по определенным параметрам, увеличенное количество фундаментальных показателей эмитентов. Разработчики реализовали один из самых удобных сервисов работы с опционами. Также пользователям приложения доступен уникальный Индекс банка, показывающий настроения на фондовом рынке.

Также в приложении предлагается обучающий курс «Школа инвестора», который представляет необходимую базу знаний, чтобы разобраться в фондовом рынке и начать инвестировать.

- Наш приоритет – сделать онлайн-сервисы брокерского бизнеса ВТБ максимально удобными и полезными для наших пользователей. Мы непрерывно работаем над расширением функционала нашего инвестиционного приложения, внедряем новые сервисы и услуги, которые дают возможность нашим клиентам эффективно управлять своими финансами, всегда иметь под рукой актуальную информацию об основных событиях финансового рынка, и адаптировать работу с приложением под свои индивидуальные запросы, - отметил руководитель брокерского обслуживания банка Андрей Яцков.