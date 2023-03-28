Самарец показал снос здания на улице Бобруйской

Работники сносят заброшенное здание. Фото: скриншот видео
В Самаре специалисты приступили к сносу здания на улице Бобруйской. На участке работает габаритная техника.
Видео сноса опубликовал городской блогер Евгений Щекин на своей официальной странице в социальных сетях. Подрядчики уже вытащили оконные рамы и приступили к сносу самого строения. К работам на заброшенном объекте приступили в начале марте 2023 года.
Напомним, в областной столице также сносят детский сад «Петушок» на улице Промышленности. В здании уже выставили окна и двери, вокруг объекта спиливают деревья.
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