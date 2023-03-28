Дмитрий Азаров рассказал Владимиру Путину о том, как самарцы помогают жителям Донбасса

Регион оказывает помощь городу Снежное. Фото: Андрей Савельев

Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе Снежное. Встреча президента и губернатора состоялось 28 марта 2023 года.

В мае 2022 года Самарская области стала первым субъектом страны, который заключил соглашение о взаимодействии с городом в ДНР. Регион оказывает городу Снежное содействие и помогает восстановить экономику, инфраструктуру, а также развить социальную сферу. Губерния также направляет в братский город спецтехнику и строительные материалы. В прошлом году выполнили работу на 82 объектах. На работу потратили порядка 1 млрд 165 млн рублей, которые полностью вернули Самарской области из федерального бюджета.

Губернатор на постоянной основе посещает город Снежное и проводит совещания по вопросам дальнейшего сотрудничества.

- Владимир Владимирович, мы не снизим темпы и в текущем году также продолжим, конечно, оказывать помощь нашему городу-побратиму, - отметил Дмитрий Азаров.

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