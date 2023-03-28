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НовостиОбщество28 марта 2023 16:00

В Самаре проверили работу автобуса №37

Специалисты планируют наладить работу транспорта
Алена ПРОВКИНА
Жители пожаловались на интервал движения автобуса. Фото: мэрия

Жители пожаловались на интервал движения автобуса. Фото: мэрия

В Самаре местные жители пожаловались на количество и качество рейсов автобуса №37. Специалисты провели выездной мониторинг и проверили работу общественного транспорта.

По информации городской администрации, в мероприятии приняли участие сотрудники Департамента транспорта и представители перевозчика. Особое внимание обратили на увеличенные интервалы в часы-пик. Специалисты подчеркнули необходимость добавления рейсов утром и вечером, чтобы сделать маршрут более удобным для граждан.

Представители компании «Самара Авто Газ» отметили, что с этой недели приступят к уборке транспорта после зимы. Выездные мониторинги планируют организовывать на постоянной основе.

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