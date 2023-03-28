Губернатор Самарской области доложил Владимиру Путину о помощи военнослужащим и их семьям

Глава региона оказывает поддержку бойцам в зоне СВО. Фото: Ольга Павловская

Губернатор Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину, что после трагедии 1 января в Макеевке, когда в результате ракетного удара погибли военнослужащие, призванные из Самарской области, был оперативно определен четкий порядок работы с Министерством обороны РФ. Благодаря этому удалось двумя спецбортами транспортировать раненых бойцов на родную землю. О своем желании лечиться и восстанавливаться в Самаре они рассказали Дмитрию Азарову, когда он прибыл к ним в госпитали Ростова и Макеевки. Часть военнослужащих отправили в специализированные госпитали Санкт-Петербурга и Москвы.

Большая работа проводится в Самарской области для того, чтобы поддержать семьи военнослужащих, с близкими бойцов организована постоянная связь.

- Здесь нам сильно помогло то, что мы первыми в стране создали социальные паспорта семей военнослужащих. Мы знали о составе семьи, о вопросах, проблемах, которые есть, и старались находиться в постоянном контакте с семьями военнослужащих. Когда беда постучала в дверь, мы также постарались быть рядом, - отметил Дмитрий Азаров.

- Все обращения, которые есть, самые разные — медицинской, психологической помощи, помощи по реабилитации, устройства детей в детские сады, школы и даже в университеты и техникумы и так далее — берутся на контроль. Сегодня это уже цифровая программа, цифровой проект «социальный паспорт» с обеспечением всех мер информационной безопасности. Конечно, мы продолжим самым внимательным образом сопровождать семьи защитников Отечества, погибших защитников Отечества, - подчеркнул Губернатор.

- Бойцы мне сказали, что «мы землю грызть будем, но за парней отомстим». То, что будет так, я не сомневаюсь. А наша оборонка в этом поможет. 27 ведущих предприятий. В прошлом году рост – 18 процентов. Но, опять же, более масштабные планы на текущий год. Уверен, что со всеми задачами, которые поставлены, мы справимся, — заверил Губернатор Президента.

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