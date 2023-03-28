В Самаре раньше сроков приступили к уборке после зимы

К работам приступили раньше времени. Фото: мэрия

В Самаре специалисты приступили к уборке города раньше начала месячника по благоустройству. Он назначен на 1 апреля 2023 года.

По информации городской администрации, из-за наступления ранней весны по всей Самаре проводят первоочередную работу. Сначала специалисты очищают территории от зимних накоплений, убирают листву и мусор с газонов, а также наводят чистоту в общественных пространствах. После ремонта и очистки последует покраска УДС.

Должный вид панируют придать ограждениям и остановкам общественного транспорта. Объем работы уже определили. Многие элементы приведут в порядок до 15 апреля.

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