Болельщики «Акрона» смогут поехать в Москву на матч с «Динамо» на бесплатном поезде

Болельщики "Акрона" смогут бесплатно съездить в Москву поддержать свою команду. Фото: ФК "Акрон"

Болельщики «Акрона» смогут бесплатно съездить в Москву на матч Кубка России с «Динамо». Для этих целей руководство тольяттинского клуба арендует целый железнодорожный состав.

Правда, для того, чтобы получить место в поезде, необходимо оставить заявку на покупку билета на стадион. Место на столичной «ВТБ-Арене» в гостевом секторе стоит 400 рублей.

По сведениям «КП-Самара», на момент подготовки этого материала при попытке купить билет высвечивается надпись «Все билеты проданы». По сведениям со стороны московского клуба, на гостевой сектор продано за один день уже более 500 билетов. Не исключено, что все эти билеты забронированы «Акроном» для продажи в Тольятти.

Матч полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу между московским «Динамо» и тольяттинскими «Акроном» состоится во вторник, 4 апреля. Его начало — в 19.30 по московскому времени.