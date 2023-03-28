Деятельность губернатора Самарской области отметил депутат Госдумы Владимир Гутенев

Деятельность губернатора отметили на федеральном уровне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Деятельность Губернатора Самарской области отметил Владимир Гутенев. Депутат Госдумы прокомментировал итоги встречи главы региона с Владимиром Путиным.

- Результаты деятельности губернатора Дмитрия Азарова весьма впечатляющие как в экономической части, так и по направлению СВО. Поддержка военнослужащих и их семей, реабилитация раненых, проект «Возвращение», который реализуется на территории области, признаны эталонными, - подчеркнул Владимир Гутенев.

Помимо этого, отметили и достижения региона в сфере науки. Самарский НОЦ «Инженерия будущего» объединил шесть регионов и привлек мощных индустриальных партнеров. Депутат Госдумы выразил уверенность, что регион может претендовать на поддержку федерального центра.

- Думаю, регион по итогам встречи может претендовать и на финансовую поддержку. Когда не хватает бюджета – а бюджет сейчас весьма напряженный, – нужно раздавать не всем сестрам по серьгам, а тем, кто демонстрирует высокий результат. Самарская область показала, что это плотный сосуд без дырочек, из которого ни капли бюджетного финансирования мимо не утечет, - сказал депутат Госдумы.

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