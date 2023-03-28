В ТТУ прокомментировали драку в трамвае №22 в Самаре

Момент драки попал на видео. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре поздним вечером стало известно о кровавой драке в трамвае №22. Пьяный пассажир отказался оплачивать проезд и распустил руки.

ТТУ прокомментировали драку и сообщили журналисту «КП-Самара» о причинах конфликта. Оказалось, вечером 28 марта 2023 года местный житель решил проехать «зайцем». Он сел на улице Осипенко и отказался платить, после чего перешел в другой вагон. На очередную просьбу кондуктора мужчина разозлился и распустил руки. Сотрудник трамвая дал «сдачи» нападавшему.

В вагоне многие обвинили кондуктора, который оборонялся от буйного пассажира. Последний вышел на остановке «Университет. Глазная больница» и убежал.

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