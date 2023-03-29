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НовостиПроисшествия29 марта 2023 3:48

В Самарской области сотрудники полиции изъяли у злоумышленников почти 500 гр наркотиков

В регионе прошла акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Алена ПРОВКИНА
Полицейские проверили проверку

Полицейские проверили проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошел первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота почти 500 грамм незаконных веществ.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, первый этап акции прошел с 13 по 24 марта. Активные жители приняли участие и противодействовали незаконному обороту наркотиков. Также самарцам оказывали квалифицированную помощь и консультации по вопросам реабилитации. От очевидцев поступило 190 обращения, 162 из которых – о фактах продажи и покупки веществ.

Из оборота правоохранители изъяли более 491 грамма наркотиков. Полицейские проверили более 950 мест пребывания молодежи. Возбуждены уголовные дела.

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