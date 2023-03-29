Лекция историка Егора Яковлева пройдет в самарском Доме офицеров 30 марта

Лекция состоится в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе». Фото: "Запасная столица"

В четверг, 30 марта, в 18:00 Самаре пройдет лекция историка Егора Яковлева «Черная легенда о войне: негативные мифы и работа историка». Прийти на нее может любой желающий бесплатно.

По информации представителей, лекция состоится в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе». Проект направлен на популяризацию истории и традиций страны, а также на сохранение памяти и преемственности поколений.

Егор Яковлев является одним из ведущих историков страны по вопросам Второй мировой войны, предвоенного периода, Блокады Ленинграда, а также политической истории 19 и 20 веков.

Встреча состоится в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова, по адресу: улица Шостаковича, 7. Вход будет свободным.