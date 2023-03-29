В Самарской области вновь зафиксировали экстремально-высокие температуры

Тепло пришло в Самару раньше сроков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики вновь рассказали о рекордном повышении температуры. Его зафиксировали 28 марта 2023 года.

В этом году наступила ранняя и довольно жаркая весна. Помимо того, что в регионе на 20 дней раньше сроков начался паводок, практически каждый день специалисты отмечают превышения нормы температуры. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», во вторник вновь был перекрыт абсолютный температурный максимум.

В Самаре предыдущий максимум был зафиксирован в 1978 году и составлял – 12,6 градусов. В 2023 году он составил – 13,4 градуса.

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