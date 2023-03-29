Большинство жителей Самары поддерживают полный запрет вейпов

Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Фото: Виктор Ивашечкин

Опрос сервиса SuperJob показал, что запрет продажи вейпов поддерживают 65% самарцев. Против выступают 12%.

По мнению противников, в случае запрета курильщики вернутся к не менее вредным традиционным сигаретам, а также возникнут условия для нелегальной торговли. Курильщики вейпов поддерживают запрет реже, чем те, кто курит обычные сигареты (27% и 49%).

Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (68%), а меньше всего — среди самарцев моложе 34 лет (56%). А вот женщины одобряют тотальный запрет вейпов чаще мужчин (72% и 57%).

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