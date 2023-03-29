OMODA стала второй по популярности маркой среди автозаемщиков

Автомобиль из Поднебесной покоряет Россию. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Банк ВТБ фиксирует поступательный рост спроса на автомобили нового китайского бренда OMODA. С момента старта продаж в конце прошлого года уже более 1 тысяч клиентов банка получили средства на покупку этого транспортного средства, а общий объем сделок превышает 1,5 млрд рублей. Сегодня OMODA - вторая по популярности марка среди автозаемщиков банка после LADA.

Наибольшим спросом машины нового бренда из Китая пользуются у жителей Москвы: в структуре выдач банка на столичный регион сейчас приходится около 20%. На втором месте по динамике продаж - Санкт-Петербург (17%). В топ-5 также входят Пермь (5%), Нижний Новгород (4,5%) и Краснодар (4%). Средний размер одного автокредита составляет 1,4 млн рублей.

- Продажи автомобилей OMODA стартовали осенью прошлого года, и буквально за несколько месяцев эта марка ворвалась в топ-3 самых популярных в России, сместив корейский Kia. В настоящее время на отечественном рынке бренд OMODA представлен кроссовером C5. Симпатии российских автовладельцев он завоевал необычным дизайном, достойным оснащением даже базовой комплектации и достаточно демократичной ценой. В ближайшее время мы ждем появления нового седана S5. Расширение модельного ряда поддержит автомобильный сегмент, который вышел на траекторию роста, - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.