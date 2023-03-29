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НовостиОбщество29 марта 2023 5:22

В Самаре злоумышленник украл у пенсионера имущество из частного дома

Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленник оставил следы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Злоумышленник оставил следы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноглинском районе Самары местный житель завил о пропаже имущества. В дом пенсионера забрался злоумышленник.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 66-летний мужчина заявил, что дома обнаружил отсутствие компьютерного монитора с жестким диском, электроинструмента, а также продуктов питания. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Неизвестный выбил окно и украл чужую технику.

Оказалось, подозреваемый продал чужое имущество за 500 рублей. Злоумышленника задержали. Мужчина признался, что хотел принести денежные средства домой. Возбуждено уголовное дело.

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