В Самаре утки перепутали озеро с огромной лужей в Железнодорожном районе

Птицы перепутали водоемы. Фото: "Самара с огоньком" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за ранней весны талые воды затопили дворы. Жители показали, как утки перепутали водоемы.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, талая вода образовала «новое озеро» в Железнодорожном районе. Птицы перепутали водоемы и стали резвиться в огромной луже. В комментариях пользователи надеются, что утки начнут «гастролировать» по всем районам и смогут подарить горожанам позитивные эмоции.

Напомним, в регионе вновь зафиксировали температурный максимум. Погода не перестает удивлять местных жителей.

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