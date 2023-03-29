Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 5:50

В Самаре утки перепутали озеро с огромной лужей в Железнодорожном районе

Очевидцы предоставили кадры
Алена ПРОВКИНА
Птицы перепутали водоемы. Фото: "Самара с огоньком"

Птицы перепутали водоемы. Фото: "Самара с огоньком"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за ранней весны талые воды затопили дворы. Жители показали, как утки перепутали водоемы.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, талая вода образовала «новое озеро» в Железнодорожном районе. Птицы перепутали водоемы и стали резвиться в огромной луже. В комментариях пользователи надеются, что утки начнут «гастролировать» по всем районам и смогут подарить горожанам позитивные эмоции.

Напомним, в регионе вновь зафиксировали температурный максимум. Погода не перестает удивлять местных жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал