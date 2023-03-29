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НовостиОбщество29 марта 2023 5:59

Инспекторы извлекли из реки Самара 12 браконьерских сетей протяженностью 1 км

В результате находку уничтожили
Ирина СИНЕГУБОВА
В первый водный рейд сотрудники национального парка вышли сразу же после ледохода. Фото: «Бузулукский бор»

В первый водный рейд сотрудники национального парка вышли сразу же после ледохода. Фото: «Бузулукский бор»

Инспекторы национального парка «Бузулукский бор» обнаружили в реке Самара браконьерские сети. Из воды вытащили 12 штук.

— Общая протяженность сетей оказалась равна одному километру. В результате их извлекли и уничтожили, — рассказали в пресс-службе «Бузулукского бора».

Помимо этого, инспекторы составили протокол о нарушении. В первый водный рейд сотрудники национального парка вышли сразу же после ледохода, еще и на новых моторных лодках.

Отмечается, что на 76-километровом маршруте патрулирования техника показала себя отлично. Подобные рейды, направленные на пресечение деятельности браконьеров, в наступившем сезоне будут проводиться регулярно.

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