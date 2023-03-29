Более 45 тысяч человек напишут «Диктант Победы» в Самарской области в 2023 году

В Самарской области зарегистрировали уже 546 площадок для участия в "Диктанте" / Фото: Единая Россия

В Самарской области продолжается подготовка к патриотической акции «Диктант Победы». Сейчас идет отбор площадок проведения тестирования. На данный момент зарегистрировано 546 локаций, многие из них — учреждения культуры и образования. Планируется, что в мероприятии примут более 45 тысяч человек.

— Отбор площадок продолжится до 10 апреля. В этом году диктант пройдет на территориях воинских частей, МЧС, Росгвардии, заявлены площадки промышленных предприятий и музеи боевой славы, — сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» — «Историческая память» по Самарской области, вице-спикер думы Самары Сергей Рязанов.

Напомним, в 2023 году «Диктант Победы» состоится 27 апреля. Для его написания по всей стране зарегистрировано уже более 12 тысяч площадок. Абитуриенты, которые правильно ответят на все вопросы, получат дополнительные преференции при поступлении в вузы, а федеральные победители — право на участие в параде Победы 9 мая на Красной площади.

— Участие в акции — это не только проверка знаний и уважение к истории. Мы считаем, что оно помогает сохранить и передать будущим поколениям гордость за героические подвиги нашего народа, — отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал