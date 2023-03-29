В Самаре на улице Полевой в скором времени закончат перекладку канализационной сети

Работы близятся к завершению. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты ведут работу по перекладке канализационной сети. Старую трубу укладывали почти 50 лет назад.

По информации «РКС-Самара», работы ведут на улице Полевой. Специалисты меняют колодец и 100 метров канализационной трубы, диаметр которой 200 мм. Старую трубу укладывали в 70-х годах, и она полностью отработала свой ресурс. Сотрудники компании проводят работу бестраншейным способом.

Такой вид работы существенно экономит время и снижает неудобства. Сейчас перекладка вышла на финальный этап, перекладку завершат в ближайшее время.

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