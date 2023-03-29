Занятие ко Дню геолога пройдет в самарском музее имени Алабина 2 апреля

Каждый ребенок сможет нарисовать акварельную композицию со срезом минерала или кристаллами. Фото: музей имени Алабина

В воскресенье, 2 апреля, в самарском музее имени Алабина пройдет новое занятие, посвященное Дню геолога, в рамках цикла «Музейный выходной».

Занятие рассчитано на дошкольников от 5 лет и учеников начальной школы. Каждый ребенок сможет нарисовать акварельную композицию со срезом минерала или кристаллами. Также на занятии можно будет научиться основам построения композиции, работе с акварелью, созданию оригинальных эффектов и передачи структуры минерала.

Помимо этого, предусмотрены получасовые экскурсии в залы геологии и просмотр выставки «Бразильские агаты». В любое время между 13:00 и 16:00 можно присоединиться к творческому мастер-классу.

Занятие начинается в 13:00, первая экскурсия пройдет в 14:00, а вторая экскурсия - в 15:00. Требуется предварительная запись по номеру: 333-64-23. Приобрести билеты можно только в кассе музея.

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