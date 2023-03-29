Совет ветеранов самарского «ОДК-Кузнецов» получил новое помещение для работы

Работа по приему новых членов Совета ветеранов ведется на регулярной основе / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Совет ветеранов самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» получил новое помещение для работы. Оно находится в «Точке кипения Hi-Tech» на Заводском шоссе, 31. Площадку выделили в безвозмездное пользование и открыли в преддверии Дня космонавтики.

В офисе сделан ремонт. В помещении установили мебель, оргтехнику, компьютеры с доступом в интернет и разместили все необходимые для работы принадлежности. Профсоюзный комитет помог оснастить площадку бытовыми приборами, книгами, свежими газетами и журналами о заводе.

– Любим мы молодежь, а в «Точке кипения» ее много! Смотрим, как они тут занимаются, что-то решают, и мы горды. Удачное расположение – не надо переходить дорогу, вышел из транспорта, вот и дверь открыта, – рассказала председатель Совета ветеранов Татьяна Рассолова.

Отметим, сейчас Совет ветеранов самарского предприятия объединяет 2 740 человек. Его отделения работают как на основной площадке «Кузнецова», так и в обособленных подразделениях «Управленческий» и «Винтай». Организация оказывает социальную поддержку ветеранам войны и труда, принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, а также передает трудовые традиции моторостроителей новым поколениям.

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