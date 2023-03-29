Тольяттиазот провел для школьников семинар в формате игры

В мероприятии приняли участие десятиклассники пяти учебных заведений Автограда / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Выездной практико-ориентированный семинар для школьников прошел в ДК «Тольяттиазот». В нем приняли участие десятиклассники пяти учебных заведений Автограда: школ № 41 и 80, лицея № 60, гимназии № 35 и кадетской школы № 55. Для ребят провели лекцию по экологическому воспитанию, интеллектуальный квиз, краеведческое лото и химическое шоу.

Так, руководитель общественной организации «Экокультура и технологии», эколог Сергей Денисов познакомил школьников с основными принципами раздельного сбора мусора и утилизации бытовых отходов. Ребят проверили на знание правил обращения с лекарствами с истекшим сроком годности и утилизации отработавших батареек и лампочек.

В интеллектуальном квизе, который включал увлекательные тесты, ребусы и музыкальную викторину, старшеклассники могли блеснуть знаниями в области химии, экологии и истории. Также они приняли участие в уникальной настольной игре «Весь Тольятти» (краеведческое лото). В качестве жюри выступили специалисты Тольяттиазота и преподаватель химико-технологического колледжа.

- Мы решили рассказать о сложных производственных процессах предприятия, химических реакциях и об истории города через игру. Как показывает практика, детям гораздо легче и интереснее усваивать новую информацию в игровой форме, - рассказала заместитель гендиректора по связям с общественностью предприятия Ирина Филатова.

Она отметила, что в дальнейшем, если такой формат взаимодействия получит положительный отклик, этот опыт распространят на все школы Комсомольского района Тольятти, а также на студентов профильных сузов и вузов города.

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