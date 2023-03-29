В Самарской области у мужчины нашли наркотики во внутреннем кармане куртки

По словам мужчины, он хранил наркосодержащее растение для личного употребления. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области полицейские задержали мужчину с наркотиком в кармане на одной из улиц Суходола. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

— Поступила информация о том, что ранее судимый 56-летний житель поселка Серноводск может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Запрещенное вещество растительного происхождения обнаружили во внутреннем кармане куртки. Изъятое направили на экспертизу, а местного жителя доставили в отдел полиции. Исследование показало, что общая масса составляет более 20 граммов, что относится к значительному размеру.

По словам мужчины, он хранил наркосодержащее растение для личного употребления, без цели сбыта. В ходе общения полицейские выявили у него признаки опьянения. По результатам медицинского освидетельствования собран материал об административном правонарушении. В итоге мужчину обязали выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.

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