Жители Самарской области вошли в число первых участников конкурса открыток ко Дню Победы

15-летняя участника из Самарской области отправила открытку на конкурс. Фото: Музей Победы
Жители Самарской области попали в число первых участников конкурса «Открытка Победы». Желающих пригласили нарисовать открытку к 9 мая.
По информации представителей музея Победы, конкурс в этом году расширит свой формат. Жители регионов смогут нарисовать открытки в честь Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку участников специальной военной операции. На конкурс уже поступило более 4 тысяч открыток. Среди работ – открытка 15-летней девушки из Самарской области.
Прием заявок продлится до 16 апреля. Итоги конкурса опубликуют 11 мая.
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