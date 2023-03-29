Двое самарцев спрятали в яме труп убитого мужчины, а потом участвовали в его поисках

Преступники спрятали тело мужчины в яме, прикрыв ее ветками деревьев Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области скоро предстанут перед судом двое местных жителей. Мужчин обвиняют в том, что они убили знакомого, спрятали его труп в лесу, а затем обокрали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

История с плохим концом произошла в августе 2021 года. Изначально местом действия был гаражный массив. Там между одним из обвиняемых и 46-летним местным жителем произошел конфликт. В какой-то момент первый ударил второго по голове. После этого разговор было решено продолжить в другом месте. Вот только потерпевший не знал, что его отвезут в лес в Красноярском районе, откуда он уже не вернется живым.

В лесополосе злоумышленник продолжил избивать оппонента — нанес около 6-7 ударов по корпусу и голове. После этого мужчина упал на землю и вскоре умер. Свидетелем этого был еще один человек, который вместо того, чтобы вызывать полицию, помог преступнику спрятать тело. Обвиняемые сбросили труп в яму и прикрыли ветками деревьев.

В дальнейшем мужчины забрали у жертвы мобильные устройства, прицеп и автомобиль. Все это потянуло на сумму более 500 тысяч рублей. О смерти жителя региона стало известно не сразу. Долгое время он числился пропавшим без вести. При этом злоумышленники еще и участвовали в его поисках.

Однако обмануть правоохранителей мужчинам не удалось. Стражи порядка выяснили, что именно они причастны к исчезновению и к гибели самарца, и задержали их. Недавно расследование уголовного дела было завершено. Материалы направили на рассмотрение в суд.

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