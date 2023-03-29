В Самарской области задержали злоумышленницу, обманывавшую пенсионеров

Женщину задержали полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители смогли задержать злоумышленницу, обманывавшую пожилых людей. Женщина осуществляла схему «Ваш родственник попал в ДТП».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 72-летняя жительница региона рассказала полицейским, что ей позвонила подозреваемая и плачущим голосом сообщила об аварии. Пенсионерка подумала, что ей звонит родственница и просит о помощи. Пожилая женщина передала мошеннице 100 тысяч рублей. Злоумышленница перестала выходить на связь. Приметы подозреваемой передали правоохранителям.

Сотрудники полиции смогли задержать женщину, которая призналась в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

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