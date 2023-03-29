Глава ГУ МВД по Самарской области выступил перед депутатами с отчетом о работе полиции

Расследованы почти 26 тысяч преступлений. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На заседании самарской Губдумы начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов рассказал о работе полиции за 2022 год.

Было увеличено количество нарядов на улицах и других общественных местах. Расследованы почти 26 тысяч преступлений, из них более 6 тысяч тяжких и особо тяжких. Это на четверть больше, чем в 2021 году. Всего разысканы 797 преступников.

Также раскрыто 1018 преступлений прошлых лет, в том числе 24 убийства. Зафиксирован и двукратный рост раскрытых преступлений, совершенных в составе ОПГ. В результате целенаправленной работы количество расследованных киберпреступлений увеличилось на 34%.

Генерал-лейтенант полиции отметил, что в три раза возросло число людей, привлеченных к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроектов.

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