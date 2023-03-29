Очередной гуманитарный конвой отправился из Самары в зону СВО 28 марта 2023

Сбор гуманитарного груза для военных прошел на площади перед театром оперы и балета Фото: Скриншот с видео

Во вторник, 28 марта 2023 года, из Самары на передовую отправился очередной гуманитарный конвой. В его формировании приняли участие народная артистка РФ Диана Гурцкая, Общественная палата России и Самарской области, ТПП, нотариальная палата, региональный штаб народного фронта.

Накануне на площадь имени В.В. Куйбышева в Самаре съехались несколько машин с посылками для бойцов СВО. Коробки со всеми необходимыми для военных вещами, в том числе с многочисленными книгами, загрузили в «КамАЗ». Все проходило активно и музыкально — с песнями, плясками и игрой на баяне. Эту акцию по сбору гуманитарного груза провели в рамках форума «Культура. Вызовы времени».

На посылках для бойцов самарцы написали: «Гордимся мужеством наших воинов. Возвращайтесь с Победой». Сейчас 15-й гуманитарный конвой уже в пути. Доставку груза обеспечит фонд «Звезда и Лира».

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