Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 марта 2023 8:23

Пенсионер за рулем «Нивы» не уступил дорогу Nissan и столкнулся с ним в Самарской области

Водитель нарушил очередность проезда нерегулируемого перекрестка
Ирина СИНЕГУБОВА
Виновник аварии самостоятельно обратился в больницу.

Виновник аварии самостоятельно обратился в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 28 марта, в 16:35 в г. Сызрань Самарской области 61-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva врезался в Nissan Terrano.

— Мужчина ехал по ул. Новой в направлении ул. Тимирязева. ДТП произошло в ходе движения напротив дома № 104 по ул. Интернациональная, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Нарушив очередность проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, автомобилист не предоставил преимущество в движении Nissan Terrano. 43-летний водитель двигался по главной дороге в направлении ул. Урицкого.

В результате транспортные средства столкнулись. В аварии пострадал водитель «Нивы». С места происшествия он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал