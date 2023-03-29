Пенсионер за рулем «Нивы» не уступил дорогу Nissan и столкнулся с ним в Самарской области

Виновник аварии самостоятельно обратился в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 28 марта, в 16:35 в г. Сызрань Самарской области 61-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva врезался в Nissan Terrano.

— Мужчина ехал по ул. Новой в направлении ул. Тимирязева. ДТП произошло в ходе движения напротив дома № 104 по ул. Интернациональная, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Нарушив очередность проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, автомобилист не предоставил преимущество в движении Nissan Terrano. 43-летний водитель двигался по главной дороге в направлении ул. Урицкого.

В результате транспортные средства столкнулись. В аварии пострадал водитель «Нивы». С места происшествия он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

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