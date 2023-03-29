В Самаре мошенница украла у пенсионера почти 3 млн рублей

Мужчина потерял средства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители продолжают рассказывать о деятельности мошенников. В этот раз злоумышленники украли у пенсионера почти 3 миллиона рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Злоумышленники сообщили, что на имя потерпевшего пытаются взять кредит, чтобы избежать потери средств, пенсионеру рекомендовали самостоятельно перевести средства. Мужчина отправил деньги по указанному счету. После этого мошенники перестали выходить на связь.

Пенсионер обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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