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НовостиЗдоровье29 марта 2023 8:34

В Самарской области у 370 жителей выявили коронавирус 29 марта 2023 года

За сутки госпитализировали в медицинские учреждения 23 человека
Ирина СИНЕГУБОВА
На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 29 марта 2023 года в Самарской области за сутки подтвердили 370 случаев коронавирусной инфекции. Информация появилась на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 358 жителям региона.

За сутки госпитализировали в медицинские учреждения 23 человека, один житель региона скончался от коронавируса. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, сегодня было обнаружено чуть меньше заболевших. Вчера, 28 марта 2023 года, в Самарской области 372 человека заболели коронавирусом.

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