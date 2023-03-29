Турнир по фигурному катанию на коньках «Самарочка» пройдет во Дворце спорта 29-31 марта 2023

На лед в Самаре выйдут сильнейшие молодые фигуристы — ближайший резерв сборной России Фото: правительство Самарской области

На этой неделе в областной столице состоятся Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка». Турнир, который зародился в Самаре более 20 лет назад, пройдет на льду Дворца спорта имени Владимира Высоцкого с 29 по 31 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В крупном спортивном событии примут участие более 200 молодых фигуристов из разных регионов страны, в том числе из ДНР. Они будут соревноваться по трем программам: перворазрядники, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Медали будут разыграны в одиночном катании.

Посмотреть на выступления сильнейших молодых спортсменов — ближайшего резерва сборной России — смогут все желающие. Вход на турнир будет свободный.

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