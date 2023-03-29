В Самарской области ветер усилится до 15-17 метров в секунду 30 марта 2023 года

В регионе усилится ветер
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области погода не перестает удивлять местных жителей. В регионе ожидается усиление ветра.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявлен желтый уровень опасности. Днем в четверг, 30 марта 2023 года, местами порывы юго-восточного ветра усилятся до 15-17 метров в секунду. Жителям лучше не прятаться под навесными конструкциями и деревьями.
Напомним, несколько дней подряд в регионе фиксировали максимально высокую температуру. Очередной многолетний рекорд был побит 28 марта 2023 года.
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