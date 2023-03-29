В Самарской области ветер усилится до 15-17 метров в секунду 30 марта 2023 года

В регионе усилится ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода не перестает удивлять местных жителей. В регионе ожидается усиление ветра.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявлен желтый уровень опасности. Днем в четверг, 30 марта 2023 года, местами порывы юго-восточного ветра усилятся до 15-17 метров в секунду. Жителям лучше не прятаться под навесными конструкциями и деревьями.

Напомним, несколько дней подряд в регионе фиксировали максимально высокую температуру. Очередной многолетний рекорд был побит 28 марта 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал