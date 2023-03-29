Пьяный парень угнал ночью «ВАЗ-2107» в Самарской области

Парень не смог внятно объяснить, кому принадлежит машина и куда он направляется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Нефтегорск Самарской области росгвардейцы задержали пьяного парня, который угнал отечественную легковушку.

— Поздней ночью экипаж вневедомственной охраны патрулировал город. Дежурный сообщил, что у местного жителя угнали автомобиль «ВАЗ-2107», — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Сотрудники осмотрели близлежащую территорию. Через некоторое время росгвардейцы заметили разыскиваемый автомобиль, он был припаркован на обочине. Внутри на водительском сидении находился молодой человек с признаками алкогольного опьянения.

Он не смог внятно объяснить, кому принадлежит машина и куда он направляется. В итоге 23-летнего молодого человека задержали и передали прибывшим сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело за завладение автомобиля без цели хищения.

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