Прокуратура подала в суд на мэрию Самары из-за «убитых» дорог в Куйбышевском районе

Надзорное ведомство потребовало обязать чиновников привести дороги в порядок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура подала в суд на администрацию Самары. Поводом стали «убитые» дороги в Куйбышевском районе города. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуроры проехались по Куйбышевскому району и выявили несколько участков, где состояние асфальта оставляет желать лучшего. Они обнаружили многочисленные просадки и выбоины на дорогах по улицам Центральной, Бакинской, Шоссейной, Охтинской, Вологодской, Главной, Грозненской, Калининградской, Липяговской, а также по Долотному, Саратовскому и Молодежному переулкам. Все эти дефекты затрудняют проезд.

Сотрудники надзорного ведомства направили в Ленинский районный суд Самары 13 исков к городской мэрии. Они потребовали, чтобы чиновников обязали устранить все выявленные в ходе проверки нарушения. Сейчас заявления находятся на рассмотрении.

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