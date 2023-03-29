Прокуратура подала в суд на мэрию Самары из-за «убитых» дорог в Куйбышевском районе

Надзорное ведомство потребовало обязать чиновников привести дороги в порядок
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура подала в суд на администрацию Самары. Поводом стали «убитые» дороги в Куйбышевском районе города. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Прокуроры проехались по Куйбышевскому району и выявили несколько участков, где состояние асфальта оставляет желать лучшего. Они обнаружили многочисленные просадки и выбоины на дорогах по улицам Центральной, Бакинской, Шоссейной, Охтинской, Вологодской, Главной, Грозненской, Калининградской, Липяговской, а также по Долотному, Саратовскому и Молодежному переулкам. Все эти дефекты затрудняют проезд.
Сотрудники надзорного ведомства направили в Ленинский районный суд Самары 13 исков к городской мэрии. Они потребовали, чтобы чиновников обязали устранить все выявленные в ходе проверки нарушения. Сейчас заявления находятся на рассмотрении.
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