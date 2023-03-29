В Самарской области парень убил женщину за близость с его отчимом

Обоих обвиняемых приговорили к колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исаклинский районный суд вынес приговор 19-летнему и 22-летнему местным жителям. Их признали виновными в убийстве женщины. Причиной стал интерес дамы к отчиму одного из парней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все случилось в доме жертвы. Двое молодых людей, напившись, полезли к женщине с кулаками. Они нанесли ей несколько ударов по голове и другим частям тела. Травмы оказались смертельными — потерпевшая скончалась в больнице. Как выяснилось, у дамы были близкие отношения с отчимом одного из парней. Тому это не понравилось, и он решил напасть на воздыхательницу неродного отца.

— 19-летний молодой человек совершил преступление в период отбывания условного наказания за аналогичное деяние и применение насилия к представителю власти. На суде он не признал себя виновным, — отметили в надзорном ведомстве.

Что касается 22-летнего парня, то он сознался в своей причастности к гибели женщины. Он раскаялся в содеянном и принес извинения представителю потерпевшей стороны. В итоге одного молодого человека приговорили к 8,5 годам лишения свободы, а второго — к 5. Оба должны будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал